Жаркие баталии на полях Ночной хоккейной лиги

В различных гарнизонах Северного флота в рамках отборочного этапа Ночной хоккейной лиги прошли очередные игры команд Северной военной хоккейной лиги.

2 марта во флотской столице городе Североморске состоялось три хоккейных матча. Команда штаба и управления Северного флота «К-21» одержала уверенную победу, обыграв «Штурм» отдельной мотострелковой бригады со счетом 5:3. «Спасатель» управления поисковых и аварийно-спасательных работ уступил команде «Армеец», со счётом 4:7. Хоккеисты команд «Ракета» Кольского соединения ПВО и «Пётр Великий» не реализовав ни одну шайбу, закончили игру со счётом 0:0.

На ледовой площадке в городе Заозерске Мурманской области, «Медведи» выиграли со счётом 4:0 хоккейную команду «Альфа».

Команда морской пехоты «Спутник», на домашней ледовой площадке в п. Спутник Мурманской области победила со счётом 3:2 «Шквал» соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил.

В Мурманске «Арктика» отдельной арктической бригады одержала уверенную победу над хоккейной командой «Авианосец» тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», победив со счётом 11:2.

3 марта в Североморске хоккеисты команд «Ракета» Кольского соединения ПВО и «Пётр Великий» завершили игру со счетом 5:3. «Спасатель» управления поисковых и аварийно-спасательных работ оказался сильнее команды «Альфа», победив со счётом 3:2. В напряженной игре «Шквал» соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил и «Палубник» палубной авиации, завершили матч ничьей, со счётом 3:3.

Команда морской пехоты «Спутник», на ледовой площадке Мурманска одержала уверенную победу со счетом 9:1 над ледовой дружиной тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» - «Авианосец».

Как сообщает пресс-служба СФ, в гарнизоне подводников – Полярном «Армата» армейского корпуса одержала безоговорочную победу над командой «Бастион» отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады, победив со счётом 10:0.

Матчи отборочного этапа Ночной хоккейной лиги на Северном флоте привлекают большое количество болельщиков и любителей хоккея.