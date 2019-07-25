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Мурманская область. Арктика25.07.19 17:07

Жаркие денёчки – прекрасное время для ремонта дорог

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда проверил ход ремонта дороги по улице Капитана Орликовой.

В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году в городе Мурманске предусмотрены работы по ремонту проезжей части дорог общего пользования местного значения и тротуаров на 27 объектах.

Также в рамках муниципальной программы будут отремонтированы еще 30 объектов.

— Ремонт дороги на улице Капитана Орликовой предусматривает устройство покрытия проезжей части и тротуаров, замену бортового камня и восстановление газонов. Также будут заменены люки и дождеприёмные решетки и кирпичные горловины колодцев и камер, — рассказал директор ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин.

На сегодняшний день полностью выполнены фрезерование и разборка покрытия проезжей части. Идут работы по разборке и установке бортового камня.

— Работы идут по графику. У нас традиционно очень жесткий контроль за качеством дорожных ремонтов — асфальт отправляется на анализ в специальные лаборатории, также внимательно работает прокуратура и общественный контроль, — отметил Андрей Сысоев.

От внимания главы администрации не ускользнуло и состояние прилегающей к дороге территории. Если участок возле Дома молодёжи (ул. Орликовой, 3) силами жильцов и резидентов учреждения приведен в порядок, то к соседним есть замечания — нескошенная трава. Андрей Сысоев дал соответствующие поручения директору ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Станиславу Ланину и заместителю начальника управления Первомайского административного округа Евгению Филиппову.

 

 

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