Желание нажиться на Гособоронзаказе Северного флота привело на скамью подсудимых очередного коммерсанта

Заключаемые в сфере судоремонта ВМФ многомиллионные контракты и договора периодически становятся объектом устремлений нечистых на руку подрядчиков. Ставя под угрозу жизнь военных моряков, они поставляют контрафакт, выполняют работы без лицензий, выводят бюджетные средства в теневой оборот.

Недавно вступил в законную силу приговор, вынесенный Полярным районным судом Мурманской области, в отношении бывшего генерального директора закрытого акционерного общества «Специальная производственно-техническая база «Звёздочка» Константина Хрюкина. За совершение преступления, предусмотренного пунктом «Б» части 2 статьи 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство, т.е. осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере), коммерсанту назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В ходе проведения Управлением ФСБ России по Северному флоту оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Константин Хрюкин, являясь руководителем организации, являющейся исполнителем работ по производству ремонта атомных подводных лодок Северного флота, знал о том, что предприятие не имело законного права на осуществление такой деятельности. Несмотря на это, «СПТБ «Звёздочка» выполняло Государственный контракт, заключенный в рамках Государственного оборонного заказа. При этом им незаконно был получен доход более 14 млн рублей.

Как сообщает УФСБ России по Северному флоту, в рамках возбужденного уголовного дела Следственным управлением УМВД России по Мурманской области были собраны достаточные доказательства для передачи материалов в суд.

Учитывая у Константина Хрюкина наличие непогашенной судимости за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 201 УК РФ (Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц…), по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.