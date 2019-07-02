Желая приобрести жильё в центре Мурманска, жительница Оленегорска лишилась 360 тысяч рублей, переведя их мошенникам

В отдел полиции обратилась жительница Оленегорска, 1983 года рождения, с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве. Потерпевшая рассказала полицейским, что желая осуществить покупку квартиры, она нашла объявление в интернете о продаже квартиры в центре Мурманска. Созвонившись с продавцом, и устно обговорив условия сделки, в счёт аванса она перевела на указанный банковский счёт 360 тысяч рублей.

Спустя некоторое время потерпевшая попыталась связаться с неизвестным по телефону, но он был выключен. Поняв, что стала жертвой мошенников она незамедлительно обратилась за помощью к правоохранительным органам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, полицейскими в рамках расследования установлено, что о подобных фактах мошенничеств потерпевшая знала из средств массовой информации. Телефонные номера, которыми пользовались злоумышленники, зарегистрированы в Ленинградской и Московской областях.