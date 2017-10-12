Желающие могут написать в МАГУ Всероссийский экономический диктант

12 октября в Мурманске состоится общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант». Региональной площадкой проведения диктанта станет Мурманский арктический государственный университет.



Акция стартует в актовом зале опорного университета на Егорова, 15 в 9.30, её откроет приветственное слово представителей руководства Министерства экономического развития Мурманской области. Сам диктант начнется в 10.00.



Акция проводится по всей стране для повышения уровня экономической грамотности населения, поэтому принять участие в ней могут все желающие. Тема диктанта «Сильная экономика – процветающая Россия».



Участникам предстоит ответить на ряд вопросов, выбирая из предложенных вариантов, на написание диктанта отводится час. Результаты диктанта станут известны после 25 октября и будут опубликованы на сайте Вольного экономического общества России.