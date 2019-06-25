Желающих порулить Мурманской областью – много!

Как сообщает Избирательная комиссия Мурманской области, на сегодняшний день документы на участие в гонке на губернаторское место выдвинулись уже 8 человек.

Самовыдвиженцев – три смельчака: Гаджимагомедов Кариб Разаханович (9.05.1960 г.р., пенсионер), Дмитренко Николай Николаевич (7.03.1965 г.р., временно неработающий) и Зуб Михаил Изяславович (10.03.1954 г.р., пенсионер).

От Мурманского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» идёт Антропов Михаил Васильевич (13.07.1954 г.р., депутат, председатель комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации Мурманской областной Думы).

Бурову Василию Анатольевичу (12.08.1965 г.р., директор ООО «Авангард») доверила участие в избирательной гонке региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Мурманской области.

Измайлов Виталий Анатольевич (13.01.1970 г.р., заместитель директора по связям с общественностью и средств массовой информации Мурманского филиала Акционерного общества «Управление отходами») хочет оправдать доверие политическо партии «Гражданская платформа» в Мурманской области.

Тупикин Геннадий Григорьевич (17.01.1953 г.р., пенсионер) представляет на выборах региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Мурманской области.

Мурманское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» оказала доверие в участии в избирательной борьбе самому молодому претенденту на кресло главы региона Чибису Андрею Владимировичу (19.03.1979г.р. врио губернатора).

Все они имеют сегодня статус «выдвиженец». Как говорят в избиркоме, скоро к ним может присоединиться девятый кандидат - Максим Белов, депутат Мурманской областной Думы, которого выдвигает региональное отделения партии ЛДПР.