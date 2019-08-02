Железнодорожники вносят большой вклад в эффективность работы АО «ММТП»

В нашей стране, согласно вековой традиции, ежегодно в первое воскресенье августа отмечается профессиональный праздник – День железнодорожника. Для портовиков работа системы железных дорог имеет огромное значение, поскольку доставка грузов в АО «ММТП» осуществляется, чаще всего, вагонами.

Мурманск всегда считался важной стратегической точкой, а его порт – ключевым логистическим звеном и основной базой для перевалки грузов в Арктической зоне нашей страны. С развитием города постепенно рос и грузооборот. В связи с этим, в Мурманском морском торговом порту было принято решение создать отдельное подразделение – дирекцию железнодорожного транспорта (ДЖТ). С тех пор главная задача дирекции остается неизменной – это бесперебойная подача грузов к причалам порта и осуществление эффективных маневров на путях.

«За последние годы работа, конечно же, изменилась - стала гораздо динамичнее, - отмечает инженер по железнодорожным операциям АО «ММТП» Сергей Растопчин. – Например, я, находясь на своём рабочем месте, поддерживаю связь со своими коллегами по рации, отслеживаю весь процесс выгрузки на районе благодаря камерам, после чего уже с коллегами из ОАО «РЖД» по телефону договариваемся о следующей подаче вагонов».

Сергей Петрович – один из самых опытных работников дирекции железнодорожного транспорта. Он трудится на этой должности уже более 15 лет. По его словам, раньше работать было тяжелее: чтобы понять, как обстоят дела с перегрузкой, нужно было непосредственно выходить на производственную площадку, а связь с сотрудниками поддерживали только по телефону - все это занимало много времени.

«Теперь на счету каждая минута и многое зависит от того, насколько быстро среагируем и правильно выстроим рабочий процесс.

Ответственность за свое дело большая», - подчеркнул Сергей Петрович.