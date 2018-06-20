Железнодорожный переезд – это опасно, будет ещё и дорого!

Госдума приняла сегодня в первом чтении проект закона, которым увеличивается в пять раз - с 1 тысячи до 5 тысяч рублей - размер штрафа за нарушение правил проезда железнодорожных переездов. Инициатива была внесена правительством.

Законопроектом предлагается усилить административную ответственность за нарушение правил движения через железнодорожные пути, говорится в сопроводительных документах.

Депутаты внесли поправки в статью 12.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Ими, помимо ужесточения штрафов за нарушение ПДД на ж/ д переездах, также «устанавливается ответственность за проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к нему в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина)». В этих случаях предусматриваются аналогичные по размеру штрафные санкции, а также возможность лишения водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев, а за повторное совершение правонарушения - на 1 год.

Как подчеркивается в пояснительной записке, «в настоящее время усматривается явное несоответствие меры ответственности степени общественной опасности противоправного деяния». «По оперативным данным МВД, в 2016 году выявлено 80 тысяч 379 нарушений правил пересечения железнодорожных переездов. Ежегодно регистрируется до 300 столкновений автотранспортной техники с железнодорожным подвижным составом, которые приводят к невосполнимым человеческим потерям, травмированию людей и существенному экономическому ущербу», отмечается в сопроводительных документах.

По статистике, в 2016 году допущено 211 столкновений автотранспортных средств с подвижным составом, из них 56 столкновений с пассажирскими и пригородными поездами. В результате пострадали 108 человек (в том числе локомотивная бригада пассажирского поезда), 31 из которых погибли. При этом общий ущерб за 2016 год для владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта составил более 5,9 млрд рублей. За 5 месяцев текущего года уже допущено 117 ДТП, в результате которых пострадали 78 человек, 19 из них погибли.

Вопрос об увеличении штрафа для водителей за подобного рода нарушение обсуждается с 2015 года. Тогда планировалось повысить сумму штрафа с 1 тысячи до 30 тысяч рублей, пишет ТАСС.