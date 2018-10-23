Железнодорожный переезд недалеко от мурманского морвокзала будут ремонтировать

24 и 25 октября с 8 до 20 часов проезд автотранспорта через железнодорожный переезд на станции Мурманск в районе дома № 21 на Портовом проезде (недалеко от морвокзала) будет осуществляться по 1/2 проезжей части.

Объезд автотранспорта будет осуществляться под путепроводом в районе ул. Траловой, ниже перекрестка улиц Шмидта и Книповича, сообщили в Октябрьской железной дороге.