Мурманская область. Арктика23.10.18 11:46
Железнодорожный переезд недалеко от мурманского морвокзала будут ремонтировать
24 и 25 октября с 8 до 20 часов проезд автотранспорта через железнодорожный переезд на станции Мурманск в районе дома № 21 на Портовом проезде (недалеко от морвокзала) будет осуществляться по 1/2 проезжей части.
Объезд автотранспорта будет осуществляться под путепроводом в районе ул. Траловой, ниже перекрестка улиц Шмидта и Книповича, сообщили в Октябрьской железной дороге.
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