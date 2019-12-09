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Мурманская область. Арктика09.12.19 15:10

Железнодорожный транспорт вытягивает показатели перевозки грузов в Мурманской области

Региональное Министерство экономического развития  опубликовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-октябрь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, за январь-октябрь текущего года морскими портами и терминалами Мурманской области переработано 53,8 млн тонн грузов, что на 2,9% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Увеличение обусловлено ростом объёмов переработки как наливных грузов до 31,4 млн тонн (на 1,5%), так и сухогрузов до 22,3 млн тонн (на 4,9%).

Объём перевозок грузов железнодорожным транспортом сложился выше прошлогоднего уровня на 2,3% в основном за счёт увеличения объёмов погрузки металлических руд на 4,6%.

Автомобильным транспортом организаций, занимающихся грузовыми автоперевозками, перевезено грузов на 17,3% меньше, чем в январе-октябре 2018 года; грузооборот составил 99,5% к соответствующему периоду предыдущего года.

Объём перевозимых грузов морским транспортом по итогам 10 месяцев текущего года продолжает оставаться значительно ниже соответствующего уровня 2018 года, что обусловлено падением спроса на услуги основного перевозчика.

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