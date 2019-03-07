Женщины вытесняют мужчин со службы - Мария Шиловская, радиотелефонист службы оперативного обеспечения

Сегодня, 7 марта, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

В преддверии Международного женского дня разговоры только о весне и прекрасном. Поэтому в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» в четверг пойдёт беседа о том, как справляются хрупкие девушки на тяжёлых мужских должностях. Мария Шиловская, радиотелефонист службы оперативного обеспечения диспетчерской связи ФКУ «ЦУСК ГУ МЧС России по Мурманской области» расскажет о секретах этой работы, о том, как северянки умудряются нести службу, управлять семьёй и что она ждёт от женского праздника.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.