Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие: женщины-лидеры Мурманской области работают на Евразийском женском форуме

19-21 сентября делегация женщин-лидеров Мурманской области во главе с губернатором Мариной Ковтун работает на втором Евразийском женском форуме. Международная диалоговая площадка открывается в эти минуты пленарным заседанием «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие». Со словами приветствия к участницам форума обратился Президент России Владимир Путин.

Владимир Путин подчеркнул, что в современном мире женщины все энергичнее проявляют себя в самых разных отраслях: повышении безопасности, устойчивом развитии, решении важнейших социальных и гуманитарных проблем.

«В нашей стране к женщинам особое, трогательное, душевное, искреннее отношение. Государства только выиграют, если историй женского успеха будет больше», – заявил Президент России. Владимир Путин отметил необходимость преодоления гендерных стереотипов, карьерных ограничений при сохранении традиционных ценностей семьи и материнства.

Для обсуждения итогов Второго Евразийского женского форума, укрепления позиций женщин в политике, бизнесе, управлении, поддержки лучших инициатив северянок Марина Ковтун предложила провести региональный форум женщин-лидеров. Члены делегации Мурманской области, женщины-предприниматели, которые представляют свои проекты на форуме, горячо поддержали эту инициативу.

Сегодня же на форуме глава Мурманской области примет участие в стратегической сессии «Женщины за развитие глобальной стратегии здоровья», которая пройдёт при поддержке министерства здравоохранения Российской Федерации и Всемирной организации здравоохранения. На сессии обсудят женское лидерство в здравоохранении, глобальную и национальную стратегию действий в интересах женщин, повышение мотивации к ведению здорового образа жизни, поощрение активного участия женщин в принятии административных решений в здравоохранении, сбережение здоровья работающих женщин.

Завтра губернатор Марина Ковтун представит опыт Мурманской области по поддержке женского предпринимательства на открытой дискуссии «Женщины-предприниматели за расширение сотрудничества и социально-экономического взаимодействия», а также лучшие практики нашего региона в сфере международного сотрудничества – в рамках дискуссионного клуба «Женщины-губернаторы – стратегия эффективности и развития территорий».

Второй Евразийский женский форум собрал 2000 участников более чем из 100 стран. Это женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций, руководители благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения.