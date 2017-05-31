Женщины «забеременели» за взятку в 30 тысяч рублей

В Мурманской области перед судом предстанет врач, выдавший за 30 тысяч рублей ложные врачебные заключения о несуществующей беременности.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела по обвинению врача-акушера-гинеколога территориального медицинского учреждения здравоохранения в городе Кандалакша в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (взятка).

Следствием установлено, что в марте 2017 года, находясь при исполнении своих служебных обязанностей, обвиняемый за денежное вознаграждение в сумме 30 тысяч рублей незаконно выдал двум женщинам врачебные заключения, в которые внес заведомо ложные сведения об их беременности. Свою вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемый признал в полном объёме.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.