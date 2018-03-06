Женскому празднику площади мало!

В Мурманске в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Международного женского дня, будет ограничено движение и запрещена парковка транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца:

– по улице Ленинградской, от дома № 5/23 по улице Воровского до улицы Профсоюзов с 00 до 19 часов 8 и 11 марта;

– по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна с 10 до 19 часов 8 марта.

Также будут освобождены от транспорта:

– площадка в районе дома № 101 по проспекту Кольскому с 8 до 17 часов 9 марта;

– улица Ленинградская, от дома № 5/23 по улице Воровского до улицы Профсоюзов с 00 до 19 часов 8 и 11 марта;

– по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна с 10 до 19 часов 8 марта.