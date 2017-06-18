Жертва лобового столкновения

16 июня в районе 1264 км автодороги «Р-21 Кола» около 16.45 водитель, управлявший автомобилем «Киа-Рио», выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем «Скания».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля – житель Оленегорска 1974 года рождения – погиб на месте ДТП.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.