Мурманская область. Арктика18.06.17 08:16
16 июня в районе
1264 км автодороги «Р-21 Кола» около 16.45 водитель, управлявший автомобилем «Киа-Рио», выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем «Скания».
Жертва лобового столкновения
16 июня в районе
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля – житель Оленегорска 1974 года рождения – погиб на месте ДТП.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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