Жильцов из аварийного многоквартирного дома по улице Фрунзе переселят в жилые помещения маневренного фонда муниципального жилищного фонда города Мурманска до 21.10.2017

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска, решением внеплановой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Мурманска от 17.10.2017 и в связи с угрозой обрушения аварийного многоквартирного дома № 3/10 по ул. Фрунзе в городе Мурманске с 00 часов 18.10.2017 установлен режим повышенной готовности в границах земельного участка, на котором расположен дом.

Согласно документу, предусмотрено отселение граждан из аварийного многоквартирного дома № 3/10 по улице Фрунзе в жилые помещения маневренного фонда муниципального жилищного фонда города Мурманска до 21.10.2017.

Стоит отметить, что техническое состояние конструктивных элементов аварийного многоквартирного дома до момента полного отселения граждан будет находиться на постоянном контроле.