Жильё для мурманчан

Городские власти продолжают работу по обеспечению мурманчан благоустроенным жильем. Решение этой проблемы осуществляется по нескольким направлениям, одно из них – реализация программы по переводу нежилых муниципальных помещений в жилые.

– За время реализации этой программы 75 таких помещений удалось переоборудовать в 105 квартир. Как правило, после ремонта в них переселяют горожан из ветхого аварийного жилья, а также домов, не пригодных для проживания в результате чрезвычайных ситуаций, – рассказал председатель комитета имущественных отношений города Мурманска Александр Стародуб.

Одну из таких квартир – на улице Профсоюзов, 22 – готовят для передачи в маневренный фонд. Здесь заменили окна, полы, двери, отремонтировали инженерные сети, установили новую сантехнику, выполнили отделочные работы.