Жилищное строительство в Мурманской области растёт за счёт индивидуального жилья

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май и оценке основных показателей за январь-июнь 2019 года.

Как сообщает ведомство, в Мурманской области за январь-май 2019 года за счёт всех источников финансирования введено 23837 кв. метров общей площади жилья, что составило 159,8% от уровня аналогичного периода 2018 года (в среднем по России – 102%). Всего в Мурманской области введено 187 жилых домов, из которых 186 домов относятся к индивидуальному жилищному строительству (22198 кв. метров).