Жилья больше, но объёмы строительных работ, выполняемых предприятиями Мурманской области, меньше

Министерство экономического развития Мурманской области подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения нашего региона за январь-февраль и оценке основных показателей за январь-март 2018 года.

Как сообщает ведомство, объём работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», за январь-февраль 2018 года в Мурманской области сложился в сумме 4,6 млрд рублей, или 89,7% к соответствующему периоду 2017 года в сопоставимых ценах. Снижение значения показателя обусловлено сокращением объёмов работ, выполняемых предприятиями области на строительстве объектов транспортной инфраструктуры.