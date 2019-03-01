Принято решение о переносе массовой лыжной гонки стран Баренц-региона «Лыжня дружбы» на 2020 годНочные кошмары россиян: рост цен и безработица
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика01.03.19 08:00

Жить с братьями нашими меньшими надо по закону – Алексей Касаткин

Сегодня, 1 марта, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

Приюты для животных, контактные зоопарки и дельфинарии теперь будут проходить обязательное лицензирование. О том, какие ещё изменения внесены в федеральный закон об ответственном обращении с животными, в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет председатель комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТакими гордится страна, или Заслуги перед Отечеством чаще отмечают у звонкоголосых, чем у офицеров
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееПройти партийное сито
-Слово не воробей...Я к выборам готова
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
01.03.19 09:48
Какая активная жизненная позиция! И как с таким председателем - ученые и педагоги беспрекословно одобряли политику Единой России по пенсионной реформе?
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Пенсионные страдания, или Почему профсоюзы хотят повернуть реформу вспять
Андрей
28.02.19 19:19
Советую всем прочитать ФЗ 89, обратить особое внимание на слова 'собственник','собственник ТКО',.ВОПРОС как и каким законом закрепляется право право на собственность? Кто не знает, читаем ЖК РФ.Конс
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: ТКО – новая аббревиатура с негативным оттенком
Д.О. Вернер
28.02.19 13:41
О чём конкретно Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин мог сказать в своём докладе? Где суть новости?
Комментарий к новости:Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин принял участие в Киркенесской конференции - 2019
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Легенды МВТУ Баумана». Документальный фильм (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области упорно растут цены на белокочанную капусту и морковь-PRO ВалютуКурс евро снижается на 16 копеек, доллара – почти на 8 копеек-PRO ЭнергетикуНовый законопроект должен защитить людей от необоснованного повышения тарифов на электроэнергию-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 марта-PRO Нефть и газПодарок судьбы, или Себестоимость добычи нефти в России составляет 25 долларов за баррель-PRO ЗаконыПрезидент пристроил Арктику к Дальнему Востоку
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
26.02.19: Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил вернуть в российские силовые структуры обращение «господин». Своё предложение он направил премьер-министру Дмитрию Медведеву. А как Вы относитесь к этой инициативе?Проголосовало: 100 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика