Жить с братьями нашими меньшими надо по закону – Алексей Касаткин

Сегодня, 1 марта, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

Приюты для животных, контактные зоопарки и дельфинарии теперь будут проходить обязательное лицензирование. О том, какие ещё изменения внесены в федеральный закон об ответственном обращении с животными, в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет председатель комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.