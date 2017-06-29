Мурманская область. Арктика29.06.17 08:34
Жить стали дольше…
Как сообщает Росстат, средняя продолжительность жизни в России в прошлом году впервые за всю историю сбора данных выросла до уровня в 71,87 года. Среди мужчин данный показатель в прошлом году составил 66,5 лет, среди женщин - 77 лет. В тройку регионов-долгожителей в 2016 году вошли Ингушетия (80,8 года), Дагестан (77,2 года) и Москва (77 лет).
Антирейтинг по продолжительности жизни на протяжении последних пяти лет включает Туву (64,2 года в 2016 году), Чукотский автономный округ (64,4 года) и Еврейскую автономную область (65,8 года).
Напомним, в 2012 году средняя продолжительность жизни россиян составляла 70,2 года.
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