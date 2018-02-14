Жить стало дешевле - установлен новый прожиточный минимум

Постановлением правительства Мурманской области установлен новый прожиточный минимум. Согласно нормативно-правовому акту с 1 января 2018 года величина прожиточного минимума на территории области составляет в расчёте на душу населения 13787 рублей, для трудоспособного населения – 14374 рубля, для пенсионеров – 11487 рублей, для детей – 14144 рубля.

В связи с уменьшением величины прожиточного минимума во избежание снижения уровня социальной поддержки малообеспеченных слоев населения, постановлением предусмотрено предоставление социальных выплат и оказание социальных услуг с применением показателей, установленных за II квартал 2017 года.