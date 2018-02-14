Мурманская область. Арктика14.02.18 15:12
Жить стало дешевле - установлен новый прожиточный минимум
Постановлением правительства Мурманской области установлен новый прожиточный минимум. Согласно нормативно-правовому акту с 1 января 2018 года величина прожиточного минимума на территории области составляет в расчёте на душу населения 13787 рублей, для трудоспособного населения – 14374 рубля, для пенсионеров – 11487 рублей, для детей – 14144 рубля.
В связи с уменьшением величины прожиточного минимума во избежание снижения уровня социальной поддержки малообеспеченных слоев населения, постановлением предусмотрено предоставление социальных выплат и оказание социальных услуг с применением показателей, установленных за II квартал 2017 года.
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