Мурманская область. Арктика18.11.19 12:42
Жить стало легче - прожиточный минимум в Мурманской области снизился
В третьем квартале на душу населения нашего региона он составил 16886 рублей.
Правительство Мурманской области установило в регионе прожиточный минимум за третий квартал 2019 года. Так, в расчёте на душу населения прожиточный минимум составил 16886 рублей.
Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составила 17575 рублей, для пенсионеров – 14040, а для детей – 16900 рублей.
Напомним, во втором квартале прожиточный минимум на душу населения составлял 17149 рублей.
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