Жить стало легче - прожиточный минимум в Мурманской области снизился

В третьем квартале на душу населения нашего региона он составил 16886 рублей.

Правительство Мурманской области установило в регионе прожиточный минимум за третий квартал 2019 года. Так, в расчёте на душу населения прожиточный минимум составил 16886 рублей.

Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составила 17575 рублей, для пенсионеров – 14040, а для детей – 16900 рублей.

Напомним, во втором квартале прожиточный минимум на душу населения составлял 17149 рублей.