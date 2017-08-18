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Мурманская область. Арктика18.08.17 06:10

Жить стало веселее - россияне пытаются компенсировать снижение реальных денежных доходов займами

Росстат опубликовал основные макроэкономические показатели за июль, которые нельзя назвать впечатляющими. Доходы населения снизились на 0,9%, оборот розничной торговли повысился на 1%, объём сельскохозяйственного производства упал на 2,9%. Экономический рост в первом полугодии составил 1,5%.

За семь месяцев с начала 2017 года средняя зарплата россиян, по данным статистического ведомства, увеличилась на 7,5 процента. При этом реальные заработные платы в июле выросли на 4,6 процента, в январе-июле рост составил 3 процента.

Реальные располагаемые доходы россиян в июле этого года снизились на 0,9 процента в годовом выражении, с начала года они сократились на 1,4 процента. По сравнению с июнем реальные доходы в июле упали на 3,1 процента, подсчитали в Росстате.

1 августа эксперты ВШЭ сообщили, что с октября 2014 года по май 2017 года реальные доходы россиян снизились на 19,2 процента. Благосостояние граждан падало на протяжении 31 месяца. Продукты питания за это время подорожали на 28,5 процента, непродовольственные товары - на 26,2 процента, услуги - на 21,3 процента.

Россияне пытаются компенсировать снижение реальных денежных доходов займами, считают в РАНХиГС. «Наиболее распространенной стратегией улучшения своего материального положения для населения стало производство продукции в личном подсобном хозяйстве, весной 2017 года этим занималась почти треть населения по сравнению с 20 процентами в 2014 году», - отмечают аналитики.

Тем не менее не стоит оценивать статистику негативно, говорят эксперты. Слишком высокий темп роста – сигнал перегрева экономики, текущие же данные – вполне репрезентативны, и говорят о том, что экономика России восстанавливается. К тому же, они не вызывают беспокойства об инфляционных рисках.

 

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