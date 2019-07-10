Жить станет лучше - стандартные обещания на стандартный набор проблем в Печенгском районе

Набор проблемных сфер в Печенгском районе стандартный – медицина, ЖКХ, городское благоустройство. Проблем немало, но решать их можно и нужно. Так, в самое ближайшее время будет объявлена закупка крайне необходимого Печенгской центральной районной больнице УЗИ-аппарата. Об этом сообщил врио губернатора Мурманской области по итогам своей первой рабочей поездки в Печенгский район.

Поездка главы области в район началась с Печенги. В сопровождении главы администрации поселения Натальи Ждановой врио губернатора проинспектировал состояние дворов и подъездов, побеседовал с местными жителями. Одной из острейших проблем посёлка является жилищный фонд, стоящий на балансе Минобороны. Дома находятся в плохом состоянии, с их обслуживанием возникают сложности. Руководитель области пообещал включить проблему в перечень вопросов для обсуждения с руководством военного ведомства.

В Заполярном врио губернатора осмотрел две активно ведущиеся стройки – реконструкцию спорткомплекса «Дельфин» и «Парк новых возможностей» на улице Стрельцова.

Бассейну «Дельфин» скоро исполнится полвека, и капитального ремонта он требовал очень давно. В прошлом году было заключено соглашение о выделении на его реконструкцию из областного бюджета в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» порядка 70 млн рублей. Работы ведутся полным ходом и в октябре должны быть завершены.

Парк – напротив, объект новый. В 2017 году в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» было решено превратить заболоченный пустырь в уютное современное общественное пространство. Сегодня в строящемся «Парке новых возможностей» уже гуляют горожане с детьми. Выходящие на парк фасады стандартных панельных пятиэтажек украсились яркой росписью. В текущем году здесь будет установлена детская площадка и сцена.

Во время встречи была отмечена активная работа муниципальных властей в сфере городского благоустройства, врио губернатора пообещал, что регион в этой работе также примет участие. До конца года в муниципальных образованиях Печенгского района дополнительно появятся две спортплощадки и два детских городка. «Активные муниципалитеты мы будем поддерживать», – подчеркнул он.

Конкретная поддержка будет оказана регионом Печенгской ЦРБ – в самом скором времени там появится новый аппарат ультразвуковой диагностики. Соответствующее поручение врио губернатора прямо на месте дал областному Минздраву.

Финалом поездки стала встреча врио губернатора с жителями Печенгского района в концертном зале никельского ДК «Восход». Граждане задали главе региона несколько десятков вопросов. Среди наиболее болезненных проблем района – нехватка врачей, транспортное обслуживание, состояние дорог, дворов и жилищного фонда, высокие тарифы на коммунальные ресурсы, сложности с передачей инфраструктуры Минобороны гражданским властям.

Все вопросы граждан зафиксированы и взяты в работу.