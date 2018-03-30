Жить в тепле и копить долги - дело судебное

Директор управляющей компании Никеля получил реальный срок заключения, несмотря на то, что само предприятие уже банкрот. Мужчина обвиняется в причинении имущественного ущерба. Пострадавшая сторона – компания «Мурманэнергосбыт» и МРСК Северо-Запада. Ресурсники за предоставленное тепло и электроэнергию недополучили 36,5 млн рублей.

Предприятие «Жилфонд» в Никеле – одно из МУпов, которые сначала задолжали «Мурманэнергосбыту» крупную сумму за предоставленные услуги, а потом вошли в процедуру банкротства. Долги копились целый год, и как итог – уголовное дело. Признаков хищения не обнаружено, средства были потрачены на нужды предприятия, но ответственности за нанесенный ущерб ресурсоснабжающим компании это не отменяет. Такие долги, пояснили в МЭСе, для предприятия - серьёзный удар. Чтобы больше не иметь дело с компаниями-банкротами и недобросовестными УК, ресурсник уже полностью перешёл на прямые платежи с населением.

- Ему придётся заплатить и судебные издержки, а если ещё он не исполнит решение суда, то дело передадут судебным приставам, - говорит Михаил Болотин, заместитель директора департамента безопасности АО «МЭС». - И пени набегут немаленькие. Порой они достигают 30% годовых, это процент больше, чем банковский.

Задолженность населения перед «Мурманэнергосбытом» на сегодняшний день составляет более 4-х миллиардов рублей. Этих денег могло бы хватить на запас топлива для отопления региона в течение целого года.

- У нас самые дисциплинированные плательщики – пенсионеры. Они получили пенсию и сразу идут, а самые недисциплинированные, например, представители сферы бизнеса, которые в повседневной круговерти и суматохе забывают о платежах, а мы напоминаем, - комментирует Михаил Болотин, заместитель директора департамента безопасности АО «МЭС».

Теплоэнергетики напоминают о долгах разными способами. Например, СМС-рассылкой. Или же специалисты приходят к неплательщикам лично. Поквартирный обход – метод эффективный, но трудозатратный. Следующий этап – претензионные письма и суд.