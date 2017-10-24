Житель Апатитов незаконно добыл на Умбозере 23 экземпляра кумжи, сига и палии

В ходе очередного рейда в рамках операции «Путина» сотрудники полиции МО МВД России «Апатитский» задержал подозреваемого в незаконной добыче биологических ресурсов, неработающего, ранее не судимого жителя города Апатиты 1971 года рождения, который с помощью ставной сети и надувной лодки, находясь на озере Умбозеро, незаконно добыл 23 экземпляра кумжи, сига и палии.

По факту за незаконную добычу водных биологических ресурсов в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.