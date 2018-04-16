Житель Апатитов осужден на 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении за угон специальной техники

Прокуратурой города Апатиты поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя города Апатиты. Установлено, что 04.01.2018 северянин совершил угон автомобиля КАМАЗ 553212, который находился на территории автобазы КНЦ РАН, расположенной в городе Апатиты, и совершал поездки по городу, пока не был задержан сотрудниками полиции.

Кроме того, 10.01.2018, находясь на территории учебного полигона ПОУ «Апатитская ТШ ДОСААФ России» (находится в городе Апатиты, пос. Белореченский), он незаконно проник через незапертый люк в гусеничный тягач МТ-ЛБВ, принадлежащий автошколе, запустил двигатель и поехал от территории учебного полигона по улицам Апатитов. Управляя тягачом, мужчина въехал в витринное стекло магазина, проник внутрь, откуда тайно пытался похитить алкогольную продукцию. Там он был задержан сотрудниками полиции.

Подсудимый вину в инкриминируемых ему преступлениях признал в полном объеме, уголовное дело судом рассмотрено в особом порядке.

Приговором Апатитского городского суда подсудимый признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.166 УК РФ, и преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.