Житель Апатитов «отблагодарил» гостеприимную хозяйку квартиры, украв у неё ювелирные украшения на сумму 129 тысяч рублей

В дежурную часть г.Апатиты за помощью обратилась жительница города 1961 года рождения с заявлением о краже из её квартиры ювелирных украшений на общую сумму 129 тысяч рублей. По словам женщины, кража золотых изделий могла быть совершена только путём свободного доступа. В ней у заявительницы есть основания подозревать совместно проживающего с ней мужчину.

Пострадавшая пояснила, что украденные кольца и цепи принадлежат не ей, а знакомой, которая на длительное время уехала из города и оставила драгоценности на хранение.

Сотрудники полиции установили и опросили подозреваемого в краже. Ранее судимый за хищение чужого имущества и грабеж мужчина 1976 года рождения признался в деянии. Он пояснил, что шкатулку с украшениями нашёл в шкафу случайно, ювелирные изделия отнёс в ломбард, выручив за них деньги.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до 5 лет. Похищенные злоумышленником украшения частично изъяты. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.