Житель Апатитов, соблазнившись большими деньгами, порадовал мошенников 30 тысячами рублей

В дежурную часть МО МВД России «Апатитский» поступило заявление от местного жителя 1958 года рождения о том, что в отношении него совершено мошенничество. Выяснилось, что некоторое время назад мужчина покупал рекламируемые лекарственные препараты.

Недавно ему позвонил неизвестный и представился работником одного из департаментов по защите прав граждан. Собеседник сообщил, что данные препараты были поддельные и мужчине положена компенсация в размере 600 тысяч рублей. Но для получения денег северянину необходим специальный счёт, за открытие которого необходимо заплатить 30 тысяч рублей. После того, как северянин согласился, злоумышленник продиктовал ему номер счёта, на который необходимо перевести деньги. Также он предупредил потерпевшего, чтобы он перевел денежные средства в разных филиалах банка.

Выполнив все условия лже-работника и через указанное время так и не получив компенсацию, мужчина понял, что стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.