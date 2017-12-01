Житель Апатитов, украл ноутбук из аудитории вуза, прикинувшись студентом

Сотрудниками МО МВД России «Апатитский» раскрыто хищение имущества, совершенное в стенах вуза. В дежурную часть отдела полиции обратилась администрация высшего учебного заведения, расположенного на территории района. Ее представители заявили, что неизвестный похитил принадлежащий вузу ноутбук. Причиненный ущерб составил 45 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что кража произошла в одной из аудиторий путем свободного доступа.

Оперативникам в ходе специальных мероприятий удалось установить личность злоумышленника. Подозреваемым оказался неработающий 35-летний местный житель, ранее судимый за кражу, разбой и незаконный оборот наркотических средств. Мужчина признался в краже и заявил, что, проник в учебное заведение под видом студента. Он передвигался по зданию, надеясь на удачное для себя стечение обстоятельств. Наконец, он нашёл кабинет, который пустовал, но не был заперт на ключ. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не следит, злоумышленник взял лежавший на столе переносной компьютер и скрылся.

Похищенное имущество подозреваемый продал, денежные средства потратил на личные нужды. По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. Мера наказания предусматривает 2 года лишения свободы. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время подозреваемый уже осужден за совершение аналогичного преступления.