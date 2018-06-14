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Мурманская область. Арктика14.06.18 09:00

Житель флотской столицы на глазах дочери зверски избил свою собаку

Прокуратурой города Североморска признано законным возбуждение уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье, совершенное в присутствии малолетнего).

Установлено, что 19 мая этого года житель ЗАТО г.Североморск, 1981 года рождения, в присутствии своей малолетней дочери, находясь в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно проявил жестокость к своей собаке породы «американский стафтерьер», нанеся ей наличником от дверной коробки и топором множественные удары по голове и туловищу, причинив увечья.

В настоящие время правоохранительными органами города проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет.

 

 

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