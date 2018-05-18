Житель Гаджиево лишился автомобиля за долги

На исполнении в межрайонном отделе судебных приставов по городу Снежногорску и Гаджиево ЗАТО Александровск и ЗАТО Видяево находилось исполнительное производство о принятии обеспечительных мер в отношении имущества должника в виде наложении ареста на его автомобиль.

Должник, достоверно зная о возбуждении в отношении него исполнительного производства, занял пассивную позицию и на прием по вызову судебного пристава не являлся, имущество, на которое в соответствии с требованиями исполнительного документа должен был быть наложен арест, скрывал.

Однако при выходе на подведомственную территорию судебный пристав-исполнитель установил местонахождение автомобиля на территории города Гаджиево и предпринял очередную попытку связаться с должником.

Должник, полагая что без его присутствия автомобиль никто забрать не сможет, на звонки судебного пристава не реагировал, дверь в квартиру не открывал.

При таких обстоятельствах судебному приставу-исполнителю не оставалось ничего, кроме как наложить на автомобиль арест и передать его на ответственное хранение представителю взыскателя.

Требования исполнительного документа исполнены в полном объеме.