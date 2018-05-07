Житель города Мурманска, обвиняемый в совершении убийства своего коллеги, предстанет перед судом

Следственным отделом по городу Мурманск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя города Мурманска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в ночь с 26 на 27 января 2018 года обвиняемый со своим коллегой по работе находились в одном из гаражей автогаражного кооператива по улице Полины Осипенко в городе Мурманске, где между ними возникла ссора, в ходе которой у злоумышленника на почве личных неприязненных отношений возник умысел на совершение убийства. Действуя с указанной целью, злоумышленник нанес своему знакомому не менее 18 ударов тупым твердым предметом в область головы и тела, затем схватил топор и нанес им не менее 13 ударов по голове потерпевшего, причинив телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, множественных проникающих рубленных ран головы, оскольчатых переломов костей свода и основания черепа. От полученных ранений 37-летний мужчина скончался на месте. Скрывая следы совершенного деяния, обвиняемый вывез тело своего коллеги в лесной массив, закопал в снег, а затем сжег личные вещи потерпевшего.

В ходе предварительного следствия допрошены потерпевшие и десятки свидетелей, проведено порядка восьми судебных экспертиз, в том числе судебно-биологическая, криминалистическая, психолого-психиатрическая и судебно-медицинские.

Свою вину в инкриминируемом преступлении злоумышленник признал полностью и раскаялся в содеянном.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором Ленинского административного округа города Мурманска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.