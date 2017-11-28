Житель города Оленегорска обвиняется в даче взятки в размере 25 тысяч рублей должностному лицу

Следственным отделом по городу Мурманск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя города Оленегорска по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение им заведомо незаконного бездействия).

По данным следствия, в ночное время в ноябре 2017 года обвиняемый, ранее лишенный права управления транспортным средством на основании решения суда, будучи выявленным сотрудниками ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области в состоянии опьянения при управлении автомобилем, с целью освобождения от ответственности и от прохождения медицинского освидетельствования на предмет употребления алкоголя и наркотических веществ, намеревался передать сотрудникам ДПС 25 тысяч рублей.

Сотрудники полиции отказались от получения взятки и доложили о случившемся в дежурную часть, чем пресекли незаконные действия злоумышленника.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.