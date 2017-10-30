Житель города Полярные Зори доверился мошенникам, переведя им 14 тысяч рублей

Несмотря на неоднократные предупреждения полицейских, северяне по-прежнему верят заочным «продавцам» всевозможных товаров и переводят им предоплату за неполученные вещи или неоказанные услуги.

Так, в отдел полиции по городу Полярные Зори обратился местный житель 1962 года рождения. Потерпевший рассказал полицейским, что нашел на специализированном сайте автозапчастей объявление о продаже колес. Цена предложенного товара его устроила, и он заказал себе комплект из 4 колес.

Посредством переписки северянину сообщили, что для получения товара ему необходимо перевести предоплату на указанный счёт в сумме 14 тысяч рублей. Мужчина отправил деньги на счет неизвестного ему лица, однако обещанный товар так и не получил. Сайт в скором времени оказался заблокирован.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что деньги были направлены на номер счета, зарегистрированный в Москве. По факту возбуждено и расследуется уголовное дело.