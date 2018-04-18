Житель города Североморска обвиняется в экстремизме

Прокуратурой Североморска поддержано государственное обвинение в отношении ранее не судимого гражданина П., совершившего публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).

В ходе предварительного следствия установлено, что гражданин П., используя социальную сеть «ВКонтакте», в комментариях к информационно-новостному посту «Барк Седов» больше не будет принадлежать к Мурманску» разместил сделанные им лично текстовые публикации, доступные для прочтения неограниченному кругу лиц, следующего содержания: «Нужно вообще отделить Мурманскую область от России. Вся таблица Менделеева в недрах области. Нужно провести референдум, и все деньги оставались бы в области», «Я за референдум». «Каждому жителю Мурманской области на личный счет по 10 тысяч евро», «Отделиться от России», которые согласно заключению эксперта побуждают к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

В судебном заседании П. свою вину признал полностью, раскаялся в содеянном, активно содействовал органам предварительного следствия в раскрытии и расследовании преступления.

11.04.2018 Североморским районным судом гражданин П. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280.1 Уголовного кодекса РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев условно, с испытательным сроком один год шесть месяцев.

Судебное решение в законную силу не вступило.