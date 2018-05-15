Житель Кандалакши из окна квартиры стрелял по машине ППС

13 мая в дневное время сотрудники ППС МО МВД России «Кандалакшский» прибыли на вызов в квартиру по ул. Восточной. Полицию вызвали соседи из-за шума. Однако полицейским дверь никто не открыл, несмотря на то, что из-за двери раздавалась громкая музыка.

Во время опроса соседей, вызвавших полицию, сотрудники ППС услышали выстрелы, произведенные по их автомобилю. Всего было произведено не менее 6 выстрелов, в результате автомобиль получил незначительные повреждения, пострадавших нет.

На место происшествия незамедлительно прибыло руководство МО МВД России «Кандалакшский», следственно-оперативная группа, наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Сотрудники правоохранительных органов, не без оснований полагая, что выстрелы были произведены из квартиры, на которую жаловались соседи, в соответствии со ст. 15 Федерального закона № 3-ФЗ «О полиции» проникли в помещение и задержали находившихся там двоих жителей города. При осмотре квартиры обнаружен и изъят травматический пистолет, запасные пули к нему.

По факту СУ СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», в качестве подозреваемого в деянии привлечен ранее судимый житель Кандалакши 1984 года рождения. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.