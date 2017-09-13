Житель Кандалакши, посетив свою пожилую тётю, похитил кошелёк с деньгами, ювелирным украшением и документами

В дежурную часть полиции с заявлением о краже обратилась 60-летняя жительница Кандалакши. Потерпевшая сообщила, что из её квартиры похищен кошелек с денежными средствами, ювелирным украшением и документами. Общая сумма причиненного ущерба составила 7 тысяч рублей. Оперативники опросили потерпевшую и выяснили, что в хищении имущества имеются основания подозревать родственников потерпевшей, которые несколько дней назад приходили к ней в гости.

В ходе грамотно спланированных специальных мероприятий в течении суток сотрудниками уголовного розыска был задержан безработный, ранее не судимый 46-летний местный житель, который признался в совершении кражи. Подозреваемый рассказал полицейским, что несколько дней назад он решил навестить свою тетю. В гости к пенсионерке мужчина пришёл со своей супругой. Компания распивала спиртные напитки, и когда алкоголь закончился, пенсионерка попросила племянника сходить в магазин, передав ему для покупки денежные средства. Мужчина видел, откуда пожилая хозяйка квартиры доставала косметичку с денежными средствами и через некоторое время, воспользовавшись моментом, когда за его действиями никто не наблюдает, совершил хищение имущества. Часть украденных денежных средств злоумышленник потратил, золотой медальон потерял. Кражу денежных средств у родственницы мужчина объяснил тяжёлым финансовым положение из-за отсутствия работы.

По факту кражи в отношении северянина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Как сообщает МО МВД России «Кандалакшский», по месту жительства подозреваемого проведены обыски, часть похищенного изъята, в отношении мужчины избрана мера пресечения – подписка о невыезде.