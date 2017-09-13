РАМКИ ЗАКОНА: Работник - без зарплаты, работодателя ждёт суд...Редакция приглашает на работу видеооператора
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика13.09.17 12:32

Житель Кандалакши, посетив свою пожилую тётю, похитил кошелёк с деньгами, ювелирным украшением и документами

В дежурную часть полиции с заявлением о краже обратилась 60-летняя жительница Кандалакши. Потерпевшая сообщила, что из её квартиры похищен кошелек с денежными средствами, ювелирным украшением и документами. Общая сумма причиненного ущерба составила 7 тысяч рублей. Оперативники опросили потерпевшую и выяснили, что в хищении имущества имеются основания подозревать родственников потерпевшей, которые несколько дней назад приходили к ней в гости.

В ходе грамотно спланированных специальных мероприятий  в течении суток сотрудниками уголовного розыска был задержан безработный, ранее не судимый 46-летний местный житель, который признался в совершении кражи. Подозреваемый рассказал полицейским, что несколько дней назад он решил навестить свою тетю. В гости к пенсионерке мужчина пришёл со своей супругой. Компания распивала спиртные напитки, и когда алкоголь закончился, пенсионерка  попросила племянника сходить в магазин, передав ему для покупки денежные средства. Мужчина видел, откуда пожилая хозяйка квартиры доставала косметичку с денежными средствами и  через некоторое время, воспользовавшись моментом, когда за его действиями никто не наблюдает,  совершил хищение имущества. Часть украденных денежных средств злоумышленник потратил, золотой медальон потерял. Кражу денежных средств у родственницы мужчина объяснил тяжёлым финансовым положение из-за отсутствия работы.

По факту кражи в отношении северянина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Как сообщает МО МВД России «Кандалакшский», по месту жительства подозреваемого проведены обыски, часть похищенного изъята, в отношении мужчины избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееАлексей Навальный едет со своей программой в Мурманск
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 527 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

андрейчук
13.09.17 14:24
летчик-ас ПЕТЕЛИН. Этапы БОЛЬШОГО ПУТИ - развалил лётный отряд в Кирове, развалил службу ГСМ в Кирове, развалил мурманское авиапредприятие, развалил авиакомпанию "Арктика". ЛЕТАЙТЕ С ПЕТЕЛИНЫМ!!!
Комментарий к новости:Любуемся Мурманском с высоты полёта птиц
Vbnzq
13.09.17 12:13
Что-то оборотней в этой системе много развелось! Сегодня сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова. Обыски пр
Комментарий к новости:Выявлен оборотень в погонах в УФСИН России по Мурманской области
Помор-поморыч
13.09.17 11:47
Если по 0,5 кило трески выдать на человека, то почти 80 мурманчан можно накормить рыбой. Молодцы!
Комментарий к новости:Рыбаки передали учёным ПИНРО гигантскую треску
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире15:50«Международные новости». Информационная программа16:05«Среда обитания». Документальный цикл (12+)17:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)
-PRO ДеньгиПенсионные страдания: нищие россияне должны сделать осознанный выбор-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 40 копеек, евро – на 55 копеек-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области защитил права жителей региона в получении беспрепятственного доступа к электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 13 сентября-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыПенсионные страдания: нищие россияне должны сделать осознанный выбор
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика