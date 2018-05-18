Житель Кандалакши в гостях получил молотком по голове

В дежурную часть МО МВД России «Кандалакшский» поступило сообщение из приемного покоя больницы о том, что к ним за медицинской помощью обратился 57-летний мужчина. Медики диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга, ушибы головы, рваные раны.

Опрошенный потерпевший пояснил полицейским, что он пришел в гости к своим знакомым в общежитие, расположенное на улице Комсомольской, где распивал спиртные напитки. Во время вечеринки он вышел в коридор общежития, где прямо у двери комнаты у него возник словесный конфликт с мужчиной, проживающим на этом же этаже. Потеряв контроль над собой, злоумышленник оттолкнул потерпевшего, зашел в комнату соседей и, схватив молоток, нанес мужчине 6 ударов по голове. Телесные повреждения, полученные потерпевшим, медиками расцениваются, как причинившие легкий вред здоровью.

Участковым уполномоченным полиции были опрошены соседи и возможные очевидцы преступления. В результате проведенных мероприятий полицейскими установлен и задержан безработный, ранее не судимый мужчина 1964 года рождения, который признался в совершении преступления. Причину агрессии злоумышленник объяснил сильным алкогольным опьянением.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей частью 2 статьи 115 УК РФ. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За содеянное его может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.