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Мурманская область. Арктика02.08.17 17:32

Житель Кандалакши взломал лодочный гараж, чтобы спрятаться от дождя, а потом украл из него рыболовные снасти

В полицию Кандалакши обратился местный житель 1985 года рождения. Мужчина пояснил полицейским, что неизвестный сломал замок на его лодочном гараже, расположенном в районе устья реки Лувеньга, и похитил хранящиеся там рыболовные снасти.

Полицейские выяснили, что стоимость похищенного составила примерно 10 тысяч рублей. На месте происшествия сотрудниками полиции были сняты отпечатки пальцев и другие следы, оставленные злоумышленником. По факту кражи в отношении неустановленного лица было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к краже может быть причастен местный житель 1986 года рождения. Мужчину задержали. Он пояснил, что искал укрытие от дождя. Гараж на окраине города показался ему легкодоступным убежищем. Оказавшись внутри, мужчина решил забрать и приглянувшиеся ему пару спиннингов.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В соответствии с уголовным законодательством за совершение кражи со взломом его может ожидать наказание в виде пяти лет лишения свободы.

 

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