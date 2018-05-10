Житель Кировска привлечен к административной ответственности за распространение экстремистских материалов

Прокуратурой города Кировска выявлен факт размещения в сети Интернет в социальной сети «В Контакте» в открытом доступе для неопределенного круга лиц экстремистского материала, включенного в федеральный список экстремистских материалов.

По результатам проверки в отношении жителя Кировска 04.05.2018 прокурором города вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении, предусмотренном ст.20.29 КоАП РФ (массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения).

По материалам прокурорской проверки судом установлено, что житель города Кировска, используя принадлежащий ему персональный компьютер, имеющий доступ в сеть Интернет, разместил в свободном доступе в социальной сети «В Контакте» на своей личной странице в разделе «Аудиозаписи» (Музыка) аудиозапись музыкального произведения, внесенного в федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции Российской Федерации.

Признав жителя города Кировска виновным в совершении указанного правонарушения, суд назначил ему наказание в виде административного штрафа.

В настоящее время запрещенные материалы со страницы пользователя удалены.