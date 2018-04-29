Житель Колы оплатил покупку партии сигарет и стал жертвой мошенников

В дежурную часть ОМВД России по Кольскому району обратился 58-летний местный житель, который сообщил, что неизвестное лицо под предлогом продажи табачной продукции завладело его деньгами в сумме более 13 тысяч рублей.

Заявитель рассказал полицейским, что на одном из сайтов в сети Интернет он нашел объявление о продаже большой партии сигарет по выгодной для него цене. Условия покупки его устроили, и мужчина посредством приложения онлайн-банка перечислил по требованию продавца на расчетный счет деньги в сумме более 13 тысяч рублей. После совершения всех платежных операций злоумышленник на связь больше не вышел. Потерпевший ждал обещанные 800 пачек сигарет, но они так и не пришли. Он понял, что стал жертвой мошенника, и обратился в полицию.

Полицейскими установлено, что связь поддерживалась по абонентскому номеру, зарегистрированному в Нижегородской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».