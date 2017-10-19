Житель Мончегорска будет привлечен к уголовной ответственности за кражи в кафе

На пульт оперативного дежурного отдела полиции в Мончегорске поступило сообщение от администратора кафе, расположенного на пр. Металлургов, о краже имущества. Как рассказал потерпевшая, злоумышленником был похищен ее мобильный телефон «Айфон» стоимостью 25 тысяч рублей.

К полицейским, выехавшим на место происшествия, обратилась и другая сотрудница кафе также с сообщением о краже мобильного телефона «Самсунг» стоимостью 6 тысяч рублей и денег в сумме 10,5 тысяч рублей.

Оперативники опросили работников и посетителей заведения, а также изучили запись с камеры видеонаблюдения, установленной в помещении. Выяснилось, что злоумышленник проник в помещение через незапертый черный ход. Попав в подсобку, где хранились личные вещи персонала кафе, он проверил содержимое женских сумок и забрал обнаруженные ценные вещи и деньги. Личность подозреваемого была установлена сотрудниками уголовного розыска. Составленная ориентировка с приметами злоумышленника передана патрульным нарядам.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый в краже был задержан в течение дежурных суток. Им оказался неработающий житель города, ранее судимый за аналогичное преступление.

Часть похищенного изъята в ходе обыска по месту жительства злоумышленника. По фактам краж возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление, – лишение свободы сроком до двух лет.