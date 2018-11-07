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Мурманская область. Арктика07.11.18 07:15

Житель Мончегорска до смерти избил пожилую северянку

Следственным отделом по городу Мончегорск Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, в вечернее время 26 октября текущего года обвиняемый,  находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по месту жительства, в ходе словесной ссоры со своей сожительницей избил её руками и ногами. В результате этого 61-летней северянке были причинены тяжкие травмы с повреждениями внутренних органов, переломы костей, которые и стали причиной её смерти на месте происшествия.

Осознав наступившие последствия, злоумышленник  сообщил о произошедшем родственникам потерпевшей, которые и вызвали сотрудников полиции.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, на месте происшествия следователем СК России зафиксирована следовая обстановка, изъяты различные объекты со следами, отражающие картину преступления, назначен комплекс судебных экспертиз, в числе которых: судебно-медицинская, судебно-биологическая и дактилоскопическая экспертизы.

В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, сбор доказательственной базы.

 

 

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