Житель Мончегорска хотел нажиться на доброте северян

Прокурором г.Мончегорска утверждено обвинительное заключение и направлено в суд для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению жителя города Ц. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана).

Северянину предъявлено обвинение в том, что он 18 декабря 2016 года, находясь по месту жительства в Мончегорске, с целью хищения денежных средств пользователей социальной сети «ВКонтакте», разместил на странице группы «Подслушано в Кандалакше» скопированное объявление о сборе денежных средств на организацию похорон жительницы города, указав реквизиты своей банковской карты.

В результате преступных действий обвиняемого, несколько жителей Кандалакши в период с 18 по 20 декабря 2016 года, перечислили на его банковский счет 5150 рублей, которыми злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Санкцией ч.1 ст. 159 УК РФ предусмотрено наказание до 2-х лет лишения свободы.