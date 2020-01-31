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Мурманская область. Арктика31.01.20 15:12

Житель Мурманской области признан судом виновным в уклонении от призыва на военную службу

Собранные следственным отделом по Кольскому району доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Кольского района Мурманской области. Он признан виновным  в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

Следствием и судом установлено, что призывник, 2001 года рождения, состоял на учёте в отделе военного комиссариата Кольского района Мурманской области. В период весеннего призыва 2019 года подсудимый после прохождения медицинской комиссии получил повестку о необходимости прибыть в отдел военного комиссариата для отправки прохождения военную службы. Однако молодой человек, не желая проходить военную службу, в назначенные дни на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, без уважительной причины, не являлся.

Как сообщает и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, статья 59 Конституции Российской Федерации гласит: «Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным законом». Кроме того, граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, в соответствии Федеральным законом № 53-ФЗ от 28.03.1998 «О воинской обязанности и военной службе» должны нести обязанность по защите Отечества и подлежат призыву на военную службу.

В ходе предварительного следствия, а также в судебном процессе молодой человек вину в инкриминируемом преступлении признал полностью.

Приговором Кольского районного суда обвиняемому назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тыяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

 

 

 

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