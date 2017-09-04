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Мурманская область. Арктика04.09.17 08:55

Житель Оленегорска, 11 лет хранивший в квартире тротиловую шашку, получил 1 год лишения свободы условно со штрафом 5 тысяч рублей

Прокуратурой г.Оленегорска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя города Ш. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.222.1 УК РФ, а именно в незаконном хранении взрывчатых веществ.

В судебном заседании установлено, что в один из дней 2006 года Ш., находясь на территории Оленегорска, обнаружил на земле пакет, в котором находилось взрывчатое вещество – тротиловая шашка, которая, согласно заключению экспертизы, является бризантовым взрывчатым веществом, массой 749,7 грамма.

Осужденный тротиловую шашку перенёс к себе в квартиру, где хранил взрывчатое вещество до 21 февраля 2017 года, когда оно было изъято сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Суд посчитал доказательства, представленные стороной обвинения, достаточными, и, принимая во внимание раскаяние подсудимого, а также признание им своей вины, назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно со штрафом 5 тысяч рублей.

В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил, и осужденный имеет право его обжаловать в установленном законом порядке.

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