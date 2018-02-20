Житель Оленегорска, избил 5-летнего малыша, укладывая его спать

В дежурную часть отдела полиции города Оленегорска обратился мужчина и сообщил о причинении побоев его малолетнему сыну 2013 года рождения.

В ходе проверки участковый уполномоченный полиции опросил потерпевшего и выяснил, что после развода родителей мальчик проживает с матерью. Накануне вечером её сожитель, укладывая малыша спать, по причине возникшей личной неприязни нанёс ему не менее 15 ударов рукой по различным частям тела, причинив физическую боль. Мать мальчика побоялась вмешаться, только утром она позвонила биологическому отцу ребёнка с жалобой на произошедшее.

Подозреваемый в совершении преступления мужчина, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, задержан полицейскими.

По факту возбуждено уголовное дело по ст.116 УК РФ «Побои». Как сообщает пресс-служба УМВД Росси по Мурманской области, санкция статьи предусматривает наказание – штраф в размере до сорока тысяч рублей либо обязательные работы на срок до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до шести месяцев, либо арест на срок до трех месяцев. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.