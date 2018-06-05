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Мурманская область. Арктика05.06.18 08:40

Житель Оленегорска избил гостя до смерти, выпроваживая его из квартиры

Следственным отделом по городу Мончегорску следственного управления СК РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина, 1964 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, 26 мая 2018 года, подозреваемый со своим знакомым, находясь в квартире по месту жительства в Оленегорске, стал выгонять последнего из квартиры. В ответ на отказ потерпевшего покинуть квартиру, злоумышленник нанёс ему несколько ударов кулаками и ногами по голове, груди и ногам, а затем, стоя на пороге квартиры, толкнул его руками, от чего тот упал на спину и головой ударился о бетонный пол на лестничной площадке. В результате полученного телесного повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, наступила смерть потерпевшего.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

 

 

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